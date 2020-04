Alejandro Gil: Mitos del fitness derrumbados por un científico

View this post on Instagram

☝️Tienes varias opciones dependiendo de tu país y de la gravedad de la situación (aunque no lo creas hay países, entre ellos varios de Latinoamérica, que no presentan casos de #coronavirus afortunadamente y esperemos que se mantenga así). . ☝️En general lo más recomendable sería, por supuesto, NO ir al gym. Incluso en muchos países ya están todos los gym cerrados como parte de las medidas preventivas. Aun así, esto no significa que no puedas entrenar. Puedes llevar una rutina de entrenamiento en casa perfectamente mientras se pasa la cuarentena. Mañana les estaré subiendo un video con varias ideas de ejercicios que puedes realizar en casa para mantenerte sin problemas. Así que atentos👍😉. . ☝️Ahora, si en tu país NO hay casos de coronavirus, todo está controlado y fluyendo normal…. También te recomendaría que te quedes en casa porque no sabes qué puede pasar mañana. Las personas contagiadas son contagiosas desde varios días antes de presentar síntomas, así que podrías contagiarte aun cuando no se ha registrado ningún caso de coronavirus en tu país⚠️. . ☝️Ahora, si a pesar de la situación NO prestarás atención a las medidas anteriores e igualmente irás al gym, al menos asegúrate de: ⚠️Mantener distancia de AL MENOS 1 metro con todas las personas. ⚠️NO te toques la cara (boca, nariz y boca) porque si tocaste alguna superficie (mancuerna por ejemplo) contaminada, al tocarte la cara ingresarás el virus a tu organismo. ⚠️Al terminar de entrenar lávate las manos con agua y jabón y no toques más nada. ⚠️Si tienes la posibilidad de echarle alcohol a todo lo que toques antes de tocarlo, mejor. ⚠️Habla con el personal para que exijan a TODOS los que ingresen el uso de la mascarilla. Dicen que no sirve para evitar contagiarte y que solo lo deben usar las personas enfermas para evitar contagiar a otros, PERO el problema es que muchos de los contagiados NO saben que están contagiados porque aun no presentan síntomas, así que TODOS a usar la mascarilla. ⚠️Evita estornudar encima de los demás. Tápate con un pañuelo y luego lo botas, o en tal caso con el codo. . ✅Comparte esta info con tus [email protected]! . Dale like si acatarás las medidas!👊 . Los leo y respondo!👇 . #prevencion