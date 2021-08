Allyson Felix se convirtió en la velocista más condecorada de la historia del atletismo olímpico.

La corredora estadounidense se convirtió este sábado en la mujer que más medallas olímpicas ha ganado sobre la pista, luego de sumar un oro en el relevo de 4×400 metros, junto a un equipo conformado además por Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad y Athing Mu, reportó NbcChicago.

Con esta nueva presea, Felix también pasa a la historia como la atleta olímpica estadounidense más condecorada en atletismo, superando las 10 medallas ganadas por Carl Lewis.

Esta nueva presea llega apenas un día después de que la atleta de 35 años consiguiera el bronce en los 400 metros.

Se trata de la undécima que logra la corredora californiana, así como de sus quintos Juegos.

THE MOST DECORATED AMERICAN TRACK AND FIELD OLYMPIAN EVER. 🥇🥈🥉@allysonfelix | #TokyoOlympics pic.twitter.com/clZUbEvPPo

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 7, 2021