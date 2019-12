Alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condena acoso, intimidación y detenciones a diputados de la AN

Josep Borrell, alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, sostiene que el acoso, intimidación y detenciones arbitrarias contra diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela son una violación grave de las disposiciones constitucionales, Estado de Derecho y el principio democrático, según difundió elnacional

De esta manera, Borrell se pronunció en torno a los recientes actos llevados a cabo por el Tribunal Supremo del régimen y la asamblea nacional constituyente, sobre el despojo de la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados.

El funcionario europeo se refirió a la reciente detención del diputado Gilbert Caro.

A través de un comunicado, la Unión Europea precisó que solo se puede lograr una solución pacífica y política si se respeta plenamente al Parlamento. También si sus miembros pueden llevar a cabo sus prerrogativas constitucionales libremente.

La Asamblea Nacional es el único órgano elegido democráticamente en Venezuela.

Ongoing actions against members of the Venezuelan National Assembly are unacceptable & seriously hinder a political solution to the crisis in #Venezuela

Member of the @AsambleaVE @gilbercaro has now also been detained.

See also my declaration on behalf of #EU 👇 https://t.co/Ta3vgnh2eg

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 21, 2019