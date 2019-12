Juan Pérez dimite como jefe de la Policía de Miami-Dade

Este viernes el oficial cubanoamericano Juan Pérez, director de la Policía de Miami-Dade, informó que se retiraba del Departamento de Policía de ese condado, según difundió cibercuba

A través de su cuenta de Twitter, indicó: “Hoy estoy anunciando oficialmente mi retiro como Director del Departamento de la Policía de Miami-Dade, a partir del 12 de enero del 2020”.

Pérez expresó: «Mi familia y yo hemos decidido que ha llegado el momento de pasar al próximo capítulo de nuestras vidas».

Today, I am officially announcing my retirement as Director of the Miami-Dade Police Department effective January 12,2020.

My family and I have decided that the time has come to move on to the next chapter of our lives. As such, I wanted to take this opportunity to……

— Juan Perez (@JPerezMDPD) December 20, 2019