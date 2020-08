Epic Games, la creadora de Fortnite, ha denunciado este lunes que Apple lo ha amenazado con cortar todas las herramientas de desarrollo de iOS y Mac como represalia al lío judicial que están afrontando por el sistema de pagos del videojuego.

La compañía de Tim Sweeney ha afirmado que los de Cupertino han advertido que, si hasta el 28 de agosto no “subsana sus incumplimientos”, terminará la inclusión de Epic Games en el Programa de Desarrolladores de Apple, una membresía necesaria para distribuir aplicaciones en iPhone y Mac, reportó Milenio.

Epic ha presentado una orden judicial preliminar contra Apple, pidiendo a la corte que impida que la compañía realice esta coartada. Epic dice que será “irreparablemente dañado mucho antes de que llegue el juicio final” si no obtiene la orden judicial.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

