Si has decidido comenzar a trabajar como personal de limpieza de oficinas en Estados Unidos, tienes los suministros y equipos, pero no tienes idea de cuánto cobrar por la mano de obra, entonces sigue leyendo para que tu negocio no se convierta un fracaso.

Después de una jornada laboral, en donde habrás dejado impecable el espacio encomendado, vendrá la merecida recompensa por tu limpieza, reportó Solo Dinero.

Para este trabajo, las tarifas varían mucho, si bien no vas a cobrar por hora, esta puede oscilar entre los $13 y los $19 dólares por hora, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los limpiadores de oficinas realizan tareas diversas como:

Recoger y vaciar la basura

Barrer, trapear o aspirar pisos

Limpiar los baños y abastecerlos de suministros

Lavar ventanas, paredes y vidrios

Las tarifas mensuales pueden oscilar entre $.05 y $.25 por pie cuadrado, según el tipo de edificio y la frecuencia del servicio.

Podrás ofertar un precio más alto por pies cuadrados para instalaciones médicas en comparación con edificios de oficinas debido a necesidades de limpieza más especializadas.

Lo más probable es que cobres un precio mensual y deberás calcular ese precio estimando cuánto tiempo llevará realizar los servicios que su cliente ha solicitado. Cuanto más productivo sea, mayor será la tasa de producción por hora.

Si puedes limpiar 5,000 pies cuadrados por hora, tus ganancias serán más altas que si solo pudiera limpiar 3,500 pies cuadrados por hora, así que cargue el espacio y ajuste su precio de acuerdo con la instalación y la situación.

Una manera sencilla de estimar lo que debes cobrar es iniciar haciendo un recorrido del edificio con el propietario o administrador del edificio.

