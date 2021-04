Las familias que han estado recibiendo reembolsos y el pago de estímulo de $1,400 desde marzo recibirán otra buena noticia del IRS.

El pago del crédito tributario por hijo, que pondría hasta $300 mensuales en el bolsillo de muchos padres, se enviará a partir de julio.

Así lo confirmó el martes el Comisionado del IRS Charles Rettig en una audiencia con el Comité de Finanzas del Senado.

La expansión del crédito tributario por hijo es parte del paquete de estímulo económico de $1.9 billones firmado por el presidente Biden en marzo.

Según la ley, las familias recibirán un beneficio anual de $3,000 por niño de 6 a 17 años y $3,600 por niño menor de 6 años para el año fiscal 2021.

El dinero se distribuirá en pagos mensuales de $250 para niños mayores y $300 para menores de 6 años y se extenderá hasta diciembre del 2021.

Las familias reclamarán la mitad restante del crédito cuando presenten su declaración de impuestos sobre la renta de 2021 en 2022.

Anteriormente el comisionado Rettig había dicho que no sabía si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría cumplir con la fecha de julio para comenzar a enviar los pagos mensuales del crédito tributario por hijo.

Dio como las razones principales que el IRS, afectado por recortes presupuestarios, se encontraba trabajando a capacidad con el envío de los pagos del tercer estímulo económico y los reembolsos regulares de la temporada de impuestos, que se extendió hasta el 17 de mayo.

El objetivo de este crédito es sacar a millones de la pobreza. Una familia de cuatro que gane menos de $150,000 podría recibir más de $14,000 en ayuda por la pandemia este año gracias al crédito tributario por hijos ampliado y los cheques de estímulo de $ 1,400 para adultos y niños.

El crédito se daría en su totalidad a los contribuyentes que ganan menos de $75,000 anuales y las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y que tienen ingresos de menos de $150,000.

El beneficio adicional se reducirá gradualmente para los contribuyentes que ganan más dinero y cesará para las personas que ganan $95,000 y las parejas casadas que ganan $170,000 y presentan una declaración conjunta.

Los contribuyentes que ganan más son elegibles para el crédito regular, que consiste en $2,000 por cada hijo menor de 17 años que declaran como dependiente.

Califican las personas que ganan menos de $200,000 y las parejas con menos de $400,000. De los $2,000, son reembolsables $1,400.

El IRS recomienda hacer la declaración de impuestos del 2020, que actualizará la información que tiene la agencia e indicará quiénes son elegibles para los créditos. No existe un límite de hijos que puedan recibirlo, siempre que califiquen.

Recuerda que puedes usar la herramienta gratuita Free File, del IRS, que ofrece acceso a un software de impuestos a cualquier persona que gane $72,000 dólares o menos.

Ya este año, más de 2.78 millones de personas y parejas han usado este servicio en línea para presentar declaraciones.

La semana pasada, el IRS anunció que las personas que esperan reeembolso de los impuestos que pagaron por beneficios de desempleo comenzarán a recibirlo a partir de mayo.

El American Rescue Plan incluyó una exención fiscal que permite que quienes ganan menos de $150,000 anuales no paguen impuestos por los primeros $10,200 recibidos en compensación de desempleo.

El reembolso será automático, por lo que no es necesario hacer una declaración enmendada, solo en caso que la persona sea eligible para otro descuento tributario o crédito, como el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC), un estímulo financiero para familias con ingresos bajos o moderados.

