El Centro Nacional de Huracanes alertó este viernes que luego de azotar Cuba el huracán Ida podría atravesar las cálidas aguas del Golfo y golpear a Nueva Orleans, Luisiana, como categoría 3 el domingo.

Los residentes a lo largo de la costa de Louisiana se preparan para esta nueva amenaza en la fecha exacta en que el huracán Katrina devastó una gran franja de la costa del Golfo exactamente 16 años antes.

El alcalde de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, ordenó la evacuación de todas las personas que viven fuera del sistema de diques que protege el área de las inundaciones.

La administración de Joe Biden y la administradora de FEMA Deanne Criswell discutirían este viernes los preparativos para el huracán en una conferencia telefónica con los gobernadores de Louisiana, Alabama y Mississippi.

1:15 PM EDT: Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that #Ida has strengthened to a hurricane, with maximum sustained winds of 75 mph. Tropical storm conditions are occurring on Cayo Largo, Cuba https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/aYXq5lRDq1

Ida se convirtió en huracán con vientos máximos de 120 kph (75 mph) el viernes por la tarde, justo antes de su primera llegada a tierra en la Isla de la Juventud, en el sur de Cuba.

De acuerdo con el pronóstico, Ida se fortalecerá muy rápidamente y se convertirá en un gran huracán, que alcanzará las 120 mph (193 kph) antes de tocar tierra en el delta del río Mississippi el domingo por la noche.§

Katrina fue responsable de unas 1.800 muertes desde la costa central de Luisiana hasta los alrededores de la frontera estatal entre Mississippi y Alabama. Una marejada ciclónica masiva arrasó las costas y borró casas del mapa. En Nueva Orleans, las fallas de los diques federales provocaron inundaciones catastróficas.

En Nueva Orleans se vieron filas este viernes para comprar alimentos, gasolina y hielo, y la ciudad estaba ofreciendo sacos de arena.

Storm Surge, hurricane, and tropical storm watches are in effect for portions of the Louisiana, Mississippi, and Alabama coasts. Follow @NWSNewOrleans, @NWSLakeCharles, and @NWSMobile for local information in those areas.https://t.co/pIfhHXWy8d pic.twitter.com/krgDTO8sIV

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2021