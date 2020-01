Avión tenía que aterrizar de emergencia y arrojó combustible sobre una escuela de Estados Unidos +Vídeo

Un avión se vio obligado a arrojar combustible, que cayó sobre una zona urbana, específicamente en una escuela, ya que tenía declaratoria de emergencia y se encontraba a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en los Estados Unidos.

El vuelo comercial de la compañía Delta se dirigía a China, pero se tuvo que desviar tras la emergencia y antes de su aterrizaje tuvo que lanzar el combustible.

Al menos 40 personas resultaron afectadas con el suceso. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles actuó con rapidez y luego informó que serían 17 niños y nieve adultos los que fueron atendidos por lesiones menores en Park Avenue Elementary.

Señalaron también que al menos otras 16 personas tuvieron que solicitar ayuda médica en los colegios Jordan High School y 93rd Elementary, por estar expuestas al combustible.

Sin embargo, ninguno de los afectados necesitó ser trasladado a algún centro de salud, en los propios colegios recibieron el alta, según informaron las autoridades. Algunas de las lesiones que se dieron fueron irritaciones en la piel y problemas para respirar.

Salio a la luz pública un vídeo, donde se ve cómo sale la gasolina de las alas del avión.

Caught this in Bell Gardens over my house NEWS SAID IT DROPPED FUEL OVER AN ELEMENTARY SCHOOL IN CUDAHY @KTLA @FOXLA @cnnbrk @UniNoticias @NBCLA @ABC7 @ABC @NBCNews @TelemundoNews pic.twitter.com/VG3HBpyYtn

— Sujey Hernandez (@SujeyHernandez) January 14, 2020