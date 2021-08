Lo que sería un vuelo de rutina se convirtió en pesadilla para una avioneta, que tuvo que precipitarse frente a las costas de Virgin Kay, Miami el jueves en la tarde.

La Administración Federal de Aviación, indicó este viernes que la aeronave despegó a las 6:30 pm del Aeropuerto Ejecutivo de Miami a las 6:36 pm y minutos después se precipitó en el mar.

Un ciclista que estaba en el área y vio cuando la avioneta se precipitaba al mar llamó a las autoridades, que inmediatamente llegaron al sitio para realizar las labores de rescate.

El piloto le informó a las autoridades que comenzó a tener problemas con la aeronave unos 40 minutos después del despegue.

“Volaba con un pasajero y comenzó a experimentar problemas con el motor”, dijo Pete Sánchez, Teniente del cuerpo de Bomberos de Miami .

La avioneta que era un Cessna aterrizó cerca de Virginia Key Beach Park, dijeron los miembros del cuerpo de bomberos de Miami, que llegaron al sitio de manera inmediata.

Pilot, passenger OK after small plane crashes into water near Virginia Key – WSVN 7News | Miami News, Weather, Sports https://t.co/SBVS9FgX9U

— Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) August 27, 2021