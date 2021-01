El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden tendrá un gran reto por delante a partir del 26 de enero, cuando tome posesión y es la reforma migratoria la cual ofreció durante su campaña electoral.

El panorama en el Senado el cual es liderado por los demócratas, no será suficiente para que Biden pueda ejecutar su plan, por lo que necesitará la alianza con los republicanos, para lograr el objetivo.

Correlación de fuerza igualitaria en el Senado

Actualmente la correlación de fuerza en el Senado es un empate de 50% demócratas y 50% republicanos. Por lo que la vicepresidenta nombrada por Biden, Kamala Harris, tendrá la oportunidad de romper la paridad a favor del partido del mandatario norteamericano.

Esto le daría un panorama viable al sucesor de Donald Trump, en aplicar su plan el cual es complejo y que pretende favorecer a más de 11 millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos.

Today is a reminder, a painful one, that democracy is fragile. To preserve it requires people of good will, leaders with the courage to stand up, who are devoted not to pursuit of power and personal interest at any cost, but to the common good.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021