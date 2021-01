Luego de que el presidente Donald Trump informara que no asistirá a la investidura de Joe Biden, se pudo conocer que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sí asistirá a la ceremonia de traspaso de poderes el 20 de enero, reportó elnacional

Lo cierto es que las relaciones entre Trump y Pence se deterioraron mucho desde que el vicepresidente confirmó el jueves la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, ante las dos cámaras del Capitolio, tras una jornada de una violencia inimaginable en Washington.

Thank you to the incredible Capitol Hill Police Officers and every Law Enforcement Officer for keeping us safe today. Thanks to your service, the Capitol was secured and we are truly grateful. pic.twitter.com/urDMpQBB7n

Vale recordar que diversos seguidores del mandatario Donald Trump irrumpieron en el Capitolio donde tuvieron que interrumpirse las sesiones. Cinco personas murieron en estos altercados, de los que el presidente republicano es acusado de azuzar con sus declaraciones.

And we will always be grateful for the men and women who stayed at their post to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the People's House. pic.twitter.com/ytErRKnk4O

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021