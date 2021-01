En Estados Unidos aumenta la presión para expulsar a Donald Trump de la Casa Blanca. Él aceptó su derrota, pero la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi solicitó la dimisión inmediata del actual mandatario. y amenazó que si no se va, el Congreso podría tomar acción, lo que puede ser aplicar un segundo impeachment. Este domingo uno de los congresistas anunció en Twitter que se presentará este lunes.

Trump se dirigió a los ciudadanos en un vídeo de dos minutos y 41 segundos en los que capituló, condenó la violencia provocada por sus seguidores en el Congreso y se comprometió a facilitar la transición hacia el próximo presidente, el demócrata Joe Biden. Por primera vez, no mencionó ningún supuesto fraude, reportó El País.

En cuando el segundo impeachment, diferente medios indicaron este sábado que podría iniciarse este lunes. Pelosi, además, reveló que conversó con el mando militar de EE.UU. para evitar cualquier conflicto.

Estados Unidos aún no se recupera del ataque de los seguidores de Trump al Capitolio, con el objetivo de boicotear la certificación de Biden como ganador de las elecciones.

por la actitud que asumió Trump le eliminaron sus cuentas en algunas redes sociales.

Este sábado, en horas de la tarde, el congresista demócrata por California, Ted Lieu, afirmó, «Presentaremos el artículo de Impeachment este lunes durante la sesión pro forma de la Cámara».

A través de su cuenta en Twitter, Lieu comentó:” Donald Trump incitó intencionalmente a sus partidarios a asaltar el Capitolio de Estados Unidos e interrumpir la transición pacífica del poder. Debe ser acusado y destituido. Los artículos de acusación los redactamos con David N. Cicilline y Jamie Raskin. Ahora tiene más de 150 personas que lo apoyan”.

A su post agregó la carta que redactó junto a Ciccilline y Raskin.

Donald Trump willfully incited his supporters to storm the U.S. Capitol and disrupt the peaceful transition of power. He must be impeached and removed. The Articles of Impeachment we drafted with @RepCicilline and @RepRaskin now has over 150 cosponsors. pic.twitter.com/zjk6i0Wcf4

— Rep. Ted Lieu (@RepTedLieu) January 8, 2021