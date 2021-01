Este jueves el Congreso de los Estados Unidos ratificó la elección del demócrata Joe Biden como presidente de EE.UU. La decisión fue tomada luego de una jornada de disturbios que terminaron con el asalto al Capitolio.

Luego de que fuera interrumpida la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, y se suspendiera el debate por un momento, el Congreso volvió a sesionar.

En la continuación de la sesión objetaron las mociones que presentaron algunos republicanos seguidores de Trump. Luego, el vicepresidente Mike Pence ratificó el Triunfo de Joe Biden.

“Los votos para presidente de Estados Unidos son los siguientes: Joseph R. Biden Jr., del estado de Delaware, ha recibido 306 votos; Donald J. Trump, del estado de Florida, ha recibido 232”, indicó el vicepresidente Mike Pence al término de la sesión, comentó Voz de América.

El número total de votos del Colegio Electoral es de 538, por ese motivo eran necesario que uno de los candidatos sacaran 270 para ser presidente de los Estados Unidos.

Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, obtuvieron 306 votos en el Colegio Electoral. Lo que implica que sacaron 36 más de los necesitaban para ganar.

Mientras, la ciudad de Washington D.C. tuvo un toque de queda ordenado por su alcaldesa desde las 6:00 pm del 6 de enero hasta las 6:00 am del día siguiente.

Biden es el presidente de EE.UU. a pesar del asalto al Congreso

ayer cuando ocurrió el asalto al Congreso, el sargento en armas de la Cámara de Representantes, Paul Irving, informó a los senadores que la situación irregular había sido controlada.

Por su parte, el senador Mitch McConnell declaró a la emisora radiofónica, NPR que “el Senado de los Estados Unidos no se dejará intimidar. No nos mantendremos fuera de esta cámara por matones, turbas o amenazas. No nos doblegaremos ante la anarquía o la intimidación.”

McConnel agregó: “Volvemos a nuestros puestos. Cumpliremos con nuestro deber en virtud de la Constitución y para nuestra nación. Y lo haremos esta misma noche”.

Por su parte, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseveró que el violento episodio fue un “asalto” a la democracia.

Pelosi agregó que debían continuar con la certificación del triunfo en los comicios de Joe Biden. Al respecto manifestó, “Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero poco podríamos haber imaginado el asalto que sufrió nuestra democracia hoy. Para aquellos que se esforzaron por disuadirnos de nuestra responsabilidad, ustedes han fallado”.

En el caso de Florida, los legisladores también rechazaron el asalto al Congreso y pidieron al presidente Trump que llamara a la calma y enviaran refuerzos a la policía del Capitolio.