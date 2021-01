Los legisladores de Florida reaccionaron el miércoles después de que partidarios de Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio de Estados Unidos, para evitar el debate que confirmaría la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado mes de noviembre. Para evitar mas violencia la alcaldesa de esa ciudad decretó un toque de queda.

Los seguidores de Trump protagonizaron violentas protestas en Washington D.C.. Incluso entraron al Capitolio. Por esa razón, el Senado suspendió el debate donde se oficializaría el triunfo electoral de Biden.

Al respecto, varios legisladores de Florida comentaron.

El senador Rick Scott agradeció a la policía por proteger a los legisladores de los manifestantes y al mismo tiempo condenó la violencia.

“Todos tienen derecho a protestar pacíficamente. Nadie tiene derecho a cometer actos de violencia. Lo que sucedió hoy en el Capitolio. es vergonzoso y antiestadounidense. No es lo que nuestro país representa”, indicó Scott.

Everyone has a right to peacefully protest. No one has a right to commit violence. What happened today at the Capitol is disgraceful and un-American. It is not what our country stands for. — Rick Scott (@SenRickScott) January 6, 2021

Por su parte, e; senador Marco Rubio escribió en su cuenta en Twitter, “No hay nada patriótico en lo que está ocurriendo en Capitol Hill. Esta es la anarquía antiamericana al estilo del tercer mundo”.

There is nothing patriotic about what is occurring on Capitol Hill. This is 3rd world style anti-American anarchy. — Marco Rubio (@marcorubio) January 6, 2021

Otro republicano, el congresista Mario Díaz-Balart, también se pronunció contra la violencia.

“El edificio del Capitolio es el centro y símbolo sagrado de la democracia. Las acciones violentas de hoy socavan los principios y valores sobre los que se fundó nuestra nación”,comentó Díaz-Balart.

Luego agregó, “Las personas que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos o atacaron a nuestras fuerzas del orden público deberían enfrentar todas las consecuencias de la ley”.

The Capitol building is the center and sacred symbol of democracy. Today’s violent actions undermine the principles and values that our nation was founded on. Individuals who broke into the US Capitol or assaulted our law enforcement should face the full consequences of the law. — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) January 6, 2021

La representante republicana María Elvira Salazar aseguró que estaba “profundamente preocupada” por los eventos en DC.

“Rezo por la seguridad de mis colegas y nuestra policía”, tuiteó. “¡No hay absolutamente ningún lugar para la violencia y los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos!”

While I am in Miami recovering from COVID-19, I’m deeply troubled by what is happening in Washington. I am praying for the safety of my colleagues & our law enforcement. 🙏🏻 There is absolutely no place for violence and rioting in the U.S. Capitol! — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) January 6, 2021

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también agradeció a la Policía del Capitolio por su trabajo.

“La violencia o los disturbios de cualquier tipo son inaceptables y los perpetradores deben enfrentar todo el peso de la ley”, dijo DeSantis.

My statement from earlier today: pic.twitter.com/aoUN17dXi4 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 6, 2021

xxxxxx