El Capitolio de Estados Unidos, que alberga al Cogreso, fue cerrado hoy con legisladores adentro luego de que seguidores del presidente Donald Trump chocaran con la policía al brincar las barricadas afuera del recinto. El debate que se realizaba para certificar la victoria electoral de Joe Biden quedó suspendido.

Miles de seguidores del presidente saliente se concentraron ante el Capitolio en Washington, DC, y derribaron varias vallas de seguridad, lo que generó choques con la Policía y caóticas escenas a las puertas del Congreso, donde los legisladores celebran la validación formal de la victoria electoral de Joe Biden.

Trump protesters just discharged a fire extinguisher outside Senate chamber. Many protesters are inside building, and most people are hiding from them pic.twitter.com/0y2sk8LHWd

— Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021