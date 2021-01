Después de los enfrentamientos en el Capitolio y la suspensión del nombramiento de Joe Biden, el presidente Trump llamó a la calma a sus partidarios en Washington D.C. La situación es extremadamente tensa. Debido a la escala de violencia, por ese motivo, la alcaldesa de Washington D.C. decretó toque de queda.

Este miércoles los seguidores del presidente Donald Trump protagonizaron una situación tensa debido a las protesta que realizaban en Washington D.C.. Incluso entraron al Capitolio. Por esa razón, el Senado suspendió el debate del Colegio Electoral en el que se confirmaría el triunfo de Joe Biden.

Varios edificios de oficinas del Congreso de Estados Unidos fueron evacuados mientras partidarios del primer mandatario Donald Trump asediaban el Capitolio. Ellos manifestaban por la derrota electoral del actual inquilino de la Casa Blanca, así se observa en diferentes videos.

En el Capitolio, los Representantes y Senadores debatían la certificación de los comicios celebrados el pasado 3 de noviembre.

Los manifestantes fueron a la sede del Legislativo Federal, después que el primer mandatario, Donald Trump, pronunciara un discurso en el cual insistiera en que no cederá.

Trump aseveró presionará a Mike Pence para que descertifique los resultados de las votaciones de los Colegios Electorales.

La violencia se incrementó a tales niveles que la alcaldesa demócrata de la ciudad de Washington, Muriel Elizabeth Bowser, decretó toque de queda en la capital de Estados Unidos a partir de las seis de la tarde de hoy.

En medio de la escalada de enfrentamientos, la policía trató de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y Trump llamó a la calma. Solicitó a sus seguidores a “permanecer pacíficos”, indicó albertonews.com

Algunos manifestantes aprovecharon las estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden -prevista para el 20 de enero- para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso.

La policía ordenó al personal abandonar el edificio Cannon y otras oficinas que flanquean el Palacio legislativo, en el centro de Washington.

El Capitolio fue cerrado y decretado el toque de queda.

Hace pocos momentos, en horas de la tarde de este miércoles, entró al Capitolio en Washington la Guardia Nacional.

El presidente Trump continua enviando mensajes a sus seguidores -que están dentro del edificio- para que tengan una actitud pacífica.

Los Senadores y Representantes están protegidos en escondites internos, oficinas y almacenes, pues todavía hay manifestantes molestos en el Capitolio.

El día anterior, el 5 de enero los partidarios se reunieron en Washington, DC para el mitin en Freedom Plaza antes de las grandes protestas que se originaron este 6 de enero del 2021.

LIVE NOW: President @realDonaldTrump supporters converge on Washington, DC for a rally in Freedom Plaza ahead of tomorrow's big protests https://t.co/inMkKvJM25

— RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) January 5, 2021