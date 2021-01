Tras el penoso incidente registrado en una farmacia de Los Ángeles, el actor de Duro de Matar, Bruce Willis decidió pedir disculpas por negarse a usar tapaboca en público, reportó elnacional

Los clientes de la farmacia se molestaron al ver al actor sin la mascarilla, pero él se negó a cubrirse boca y nariz pese a que llevaba un pañuelo en el cuello, que pudo haber usado para proteger su rostro dentro de la tienda, según portal Page Six.

En redes circularon fotos que demuestran que Willis hizo caso omiso a las medidas de bioseguirdad, por lo que fue expulsado del establecimiento por un empleado.

Bruce Willis Says Not Wearing a Mask in Public 'Was an Error in Judgment' https://t.co/EpF5aCOfvK

— People (@people) January 13, 2021