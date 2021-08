El mercado de criptomonedas de divisas es muy volátil; siempre está al límite. Por lo que se vuelve muy difícil para los inversores predecir e invertir.

Durante esta semana la mayoría de las principales criptomonedas se negocian en verde, con Ethereum subiendo casi un 1%.

La capitalización del mercado mundial de criptomonedas es actualmente de 1,89 billones de dólares, un aumento del 2,21% en las últimas 24 horas.

Bitcoin se cotiza ligeramente a la baja por encima de los $ 45,600, pero ha ganado más del 18% en los últimos siete días.

Ethereum, que cotiza por encima de los $ 3,100, ha ganado más del 25% la semana pasada.

Aquí las 10 principales criptomonedas del mundo por capitalización de mercado actual, al 11 de agosto de 2021:

Bitcoin (BTC): Con un precio de 45.620,50 dólares (un 0,16% menos), su valor total es de 886.7 billones.

Ethereum (ETH): Tiene un valor total de 375.2 billones, y un precio por unidad de 3,154.57 (hasta un 27.19%)

Binance Coin (BNB): Tiene un costo por unidad de 379.30 (un aumento del 18.04%), y un valor total de 65.2 billones.

Tether (USDT): Está valorada individualmente en $ 1,00 (un aumento del 0,00%), y con un valor total de 65.6 billones.

Cardano (ADA): Cuesta por unidad $ 1,70 (un aumento del 16,43%), el valor total es de 57.5 billones.

Ripple XRP (XRP): Con un precio de $ 0,8789 (un aumento del 8,89%), el valor total de esta criptomenda es de 41.6 billones.

Dogecoin (DOGE): Se cotiza individualmente en 0,261 dólares (un aumento del 3,57%), y el valor total es de 35.5 billones.

Moneda USD (USDC): Tiene un valor total de 28 billones y un precio por unidad de $ 0,9999 (hasta un 0,01%).

Polkadot (DOT): El valor total de esta criptomoneda es de 21.2 billones, con un costo individual de $ 21,03 (un aumento del 3,09%).

Uniswap (UNI): Esta criptomoneda tiene un precio por unidad de 29,32 dólares (un 1,40% más), y posee un valor total de 17.6 billones.

