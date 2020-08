Cardi B está en el ojo del huracán tras publicar en Twitter una foto de Melania Trump desnuda en respuesta a ex candidata republicana al Congreso.

Su mensaje se produjo después del discurso la Primera Dama de Estados Unidos en la segunda noche de la Convención Nacional Republicana, reportó La Sopa.

“Estados Unidos necesita más mujeres como Melania Trump y menos como #CardiB”, tuiteó DeAnna Lorraine.

A lo que la rapera respondió preguntando “¿No solía vender ese WAP?”, haciendo referencia a su canción “Wet-A**P**y”.

Didn’t she used to sell that Wap? https://t.co/ahgIf96S6a

Luego subió una foto de la esposa de Donald Trump donde aparece desnuda, en sus días como modelos cuando hizo sesiones para GQ Magazine y MAX.

“Esta foto me da vibraciones de sí, te jodes con un coño mojado, solo digo”.

Ahora bien, está no es la primera vez que está partidaria de los Trump juzga a la estrella, pues hace unos días criticó su nuevo tema con Megan Thee Stallion “WAP” afirmando que es una “canción repugnante y vil que acaba de hacer retroceder 100 años a todo el género femenino”.

This pic giving me “ yea you fuckin wit some wet ass pussy “ vibes …just sayin🤷🏽‍♀️ https://t.co/ahgIf96S6a pic.twitter.com/3DFhh7AY2h

Más respuestas a la rapera

El pleito no quedó ahí, pues la republicana quedó horrorizada con la respuesta de Cardi B que decidió escribir.

“No, eso es una mentira total y completa. Lo que no es mentira es que estás destruyendo absolutamente la juventud de Estados Unidos con tus letras y deberías avergonzarte de ti misma”.

Luego escribió un tuit señalado algunos errores de la cantante:

“Ella drogó y robó a hombres durante su tiempo como stripper. Rapera canciones sobre sus genitales, corrompiendo nuestra juventud. Su esposo la engañó y le dijo a la juventud de América que están quedarse con un hombre infiel… ¡y Joe Biden y Kamala Harris hacen campaña con ella!”.

Cardi B:

-drugged & robbed men during her time as a “stripper”.

-raps songs about her genitalia, corrupting our youth.

-her husband cheated on her and she told the youth of America that it’s okay to stay with a cheating man.

…and Joe Biden & Kamala Harris campaign with her!

— DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) August 26, 2020