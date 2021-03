Los clientes pueden usar sus beneficios SNAP EBT en alimentos de Amazon.com y Amazon Fresh (disponible en regiones selectas).

Amazon Fresh:

Amazon Fresh es similar a un almacén típico, y ofrece productos perecederos, y no perecederos, así como productos para el hogar en tamaños de paquetes para todos los días.

Generalmente, Amazon Fresh solo está disponible para miembros Prime. No obstante, Amazon ofrece la selección de Amazon Fresh a los clientes que compren con SNAP EBT en regiones elegibles sin cargos de membresía Prime.

Para recibir entrega gratis para los pedidos de Amazon Fresh, compra por $35 o más ($50 en ciertas regiones), o haz un pedido más pequeño y paga por envío.

Los clientes pueden programar su horario de entrega preferido con una ventana de 1 o 2 horas, incluso en el mismo día. Visita Acerca de la entrega de Amazon Fresh para obtener más información.

Para obtener más información sobre Amazon Fresh, que incluyan umbrales más bajos de envío gratis, visita Acerca de Amazon Fresh.

La categoría Alimentos y Comida Gourmet de Amazon ofrece alimentos que se pueden almacenar en la despensa y artículos para el hogar en tamaños multipaquete.

Los pedidos Prime reciben envío Prime de dos días gratis. Los pedidos de artículos elegibles de $25 o más reciben envío GRATIS de 5 a 8 días hábiles, o puedes hacer un pedido más pequeño y pagar por envío.

