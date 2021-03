Amazon desmintió el rumor de que sus trabajadores orinen en botellas, pero las entrevistas con conductores de reparto y las montañas de pruebas indican lo contrario, reportó theintercept

El miércoles, Amazon tuiteó al representante demócrata Mark Pocan: «Realmente no crees lo de orinar en botellas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros».

De esta manera, el gigante del comercio electrónico respondió el tuit de Pocan:

«Pagar a los trabajadores 15 dólares por hora no te convierte en un ‘lugar de trabajo progresista’ cuando saboteas sindicatos y haces que los trabajadores orinen en botellas de agua», escribió.

