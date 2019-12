Congreso de EE.UU. aprueba millonario paquete de ayuda para Venezuela

El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron este lunes un acuerdo bipartidista que aprueba la inclusión en el presupuesto del Congreso de un paquete de ayuda para Venezuela con el cual se procura brindar una mayor asistencia financiera a la crisis.

Este lunes, la Ley Verdad, un proyecto de ley que busca apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el alivio de la crisis humanitaria, fue incluído en el paquete presupuestario. El paquete se incorporó en un proyecto de gastos del Congreso para mantener funcionando al gobierno federal.

El Senador Republicano Marco Rubio aseguró que esta legislación estadounidense permitirá sancionar a los funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Por su parte, el Senador Demócrata Bob Menéndez, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, celebró la aprobación de la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela (VERDAD, por sus siglas en inglés). «La respuesta legislativa más grande a #Venezuela En la crisis, la Ley VERDAD reafirma el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó y amplía la presión estratégica sobre el régimen de Maduro».

