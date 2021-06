Dove Cameron se declaró bisexual durante un Instagram live el año pasado y ahora para la revista, Gay Times habló sobre sus miedos al revelar su preferencia sexual y cómo este tiempo le ha servido para encontrarse a si misma y refugiarse en la fuerza de sus fans para ser toda una role model y ahora se determina como queer.

La protagonista de éxitos como ‘Liv y Maddie’ y ‘Descendants’ jamás dudó de ella misma, y señaló que siente que la etiqueta de ‘queer‘ es la que mejor funciona para ella: ‘Sentí que no me aceptarían y tenía esta extraña sensación de que la gente no me creería’.

‘Sentía que era algo de lo que nunca podría hablar. Siento que la industria ha cambiado mucho en términos de tener espacio para que la gente con plataformas sea humana y no segregados. Estaba muy nerviosa de salir y, un día, lo dejé porque me estaba comportando como alguien que estaba ‘declarada’ y me di cuenta de que no lo había hecho. Cuando eres quien eres, asumes que la gente lo ve (y entiende) y luego te das cuenta: ‘No, tengo que salir del armario, o de lo contrario, la gente no lo sabrá‘. Recogió Glamour.

También Dove Cameron confesó cuándo fue el momento en el que tuvo que ‘revaluar’ su verdadero yo, sobre todo, tras tener un rompimiento público sumamente doloroso: ‘Estaba al final de un capítulo muy grande que concluía con mi vida y estaba luchando por concentrarme en mí misma, así que cuando la relación terminó, estaba teniendo dificultades para recuperar mis fuerzas y concentrarme en dónde estaba’. He insinuado mi sexualidad durante años mientras tenía miedo de explicárselo a todo el mundo. Fui a Instagram Live y dije: ‘[email protected], realmente necesitaba explicarles algo. Tal vez no lo dije, pero ‘Soy tan gay [Queer]. Esto es algo que quiero representar a través de mi música porque es lo que soy’.