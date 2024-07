Cuál es el plan prepago ideal para tu teléfono si eres extranjero en EE.UU

Cada año, millones de personas de todo el mundo llegan a Estados Unidos, ya sea para una breve visita o para una estancia prolongada. A medida que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) procesa a estos viajeros, muchos se enfrentan a un asunto crucial: ¿Cómo mantenerse conectado con sus seres queridos y comunicarse mientras están en suelo estadounidense? En estos casos, elegir el plan adecuado puede marcar una gran diferencia.

Para los visitantes que buscan una solución eficiente y económica, los planes de prepago se presentan como una opción ideal. Estos permiten a los usuarios evitar compromisos a largo plazo y adaptar sus servicios a sus necesidades específicas.

Las principales compañías de telecomunicaciones en EE.UU., como T-Mobile, Verizon y AT&T, ofrecen opciones de cobertura que pueden resultar atractivas para viajeros internacionales. Sin embargo, si tu objetivo es encontrar un plan más adecuado a corto plazo o con características específicas, es necesario explorar alternativas.

T-Mobile, por ejemplo, se destaca por sus planes internacionales que incluyen datos y mensajes de texto ilimitados en más de 215 países. Verizon, con su plan ‘Unlimited Ultimate’, promete una “conectividad internacional total” en cualquier rincón del mundo. Por su parte, AT&T también ofrece planes con cobertura extendida a países de Centro y Sudamérica, si se opta por la opción Unlimited Premium. No obstante, estas compañías no siempre están disponibles o pueden no ser la mejor opción para todos los viajeros.

Si estás buscando opciones más adaptadas a tus necesidades específicas, te presentamos las tres mejores compañías de tarjetas prepago para móviles en EE.UU. Todas ellas se ajustan a las necesidades de los extranjeros, pero cada persona debe encontrar su mejor plan.

Mint Mobile: La opción de largo plazo

Si tu plan es quedarte en EE.UU. por varios meses, Mint Mobile es una excelente opción. Con planes que comienzan en $15 al mes, esta compañía ofrece llamadas y mensajes de texto ilimitados, además de hasta 40 GB de datos de alta velocidad y acceso móvil.

Mint Mobile opera bajo la red de T-Mobile, garantizando una cobertura extensa y de calidad. Su propuesta es ideal para aquellos que buscan un servicio completo sin compromisos a largo plazo.

Ultra Mobile: Perfecto para estancias cortas

Para quienes planean una estancia breve en el país, Ultra Mobile puede ser la opción más adecuada. Sus planes empiezan en $19 al mes y ofrecen llamadas y mensajes de texto ilimitados a más de 90 países, así como hasta 3 GB de datos 5G/4G LTE.

Ultra Mobile también proporciona llamadas gratuitas por Wi-Fi. Esto puede ser una ventaja significativa para quienes necesitan mantenerse en contacto con amigos y familiares en el extranjero.

Tello: La alternativa económica

Si tu prioridad es ahorrar, Tello es una opción asequible que no compromete la calidad. Sus planes comienzan en $10 al mes y pueden ser ajustados para incluir solo llamadas y mensajes de texto o para ofrecer una cobertura completa con datos ilimitados.

Tello utiliza la red 4G y 5G de T-Mobile, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de una buena conectividad a precios accesibles.

Elegir el plan de prepago adecuado puede simplificar tu estancia en EE.UU. y ayudarte a mantenerte comunicado sin preocuparte por costos inesperados o contratos a largo plazo.