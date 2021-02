La actriz venezolana Daniela Alvarado dijo en una entrevista para “Crossover” de EVTV Miami, que muchas personas han pensado que ella es homosexual por no haber expuesto su vida amorosa anteriormente.

“Sé que apague mucho dudar de mi heterosexualidad mucho dudar de mi heterosexualidad y de la de él. Parte de allí y lo único que digo es que a mí particularmente me parece bastante tercer mundista, mediocre. Si no he decidido publicar mi vida personal es por decisión propia, porque he querido crecer porque he estado concentrada en mi carrera, porque estoy contenta como estoy y me parece mediocre que la gente piense que por eso yo soy Gay. Es bastante tercer mundista”, analizó la actriz.

Hace poco se confirmó que Daniela Alvarado está en una relación con otro actor venezolano, José Manuel Sánchez, esto trajo una oleada de especulaciones dentro del mundo de la farándula venezolana.

El periodista le pregunta si es verdad los rumores que dicen que se debe a una relación real o mediática.

Daniela respondió: “YO siempre me he caracterizado pro ser bastante honesta. Mi vida ha sido bastante expuesta Y venir a estas alturas del partido, ya adulta a estar diciendo mentira es bastante ridículo. No tengo porqué mentir, adoro a José Manuel, lo amo es parte de mi vida no tengo que mentir sobre eso”, dijo.

Para cerrar expresó: “Actualmente es mi novio, es mi pareja es la persona con quien quiero hacer mi vida”.

Fuente: Instagram