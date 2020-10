La retrocompatibilidad de PlayStation 5 es una de las grandes incógnitas de cara a la nueva generación de consolas, pues, junto con nuevos títulos, es una de las grandes apuestas para seducir a los diversos usuarios de la plataforma.

Por redacción MiamiDiario

En ese sentido, durante este fin de semana, PlayStation dio a conocer el listado de los juegos de PlayStation 4 que no serán compatibles con la nueva consola, reportó T13.

En un blog de la empresa se indica que “la inmensa mayoría de los más de 4.000 juegos de PS4 se pueden reproducir en consolas PS5”.

Junto con eso, también precisaron que la mayoría de los videojuegos de PS4 se verían beneficiados con el Game Boost de PS5, que podrían aumentar la velocidad de los fotogramas, haciendo la experiencia más fluida.

“Aunque muchos juegos de PS4 se pueden reproducir en consolas PlayStation 5, algunas funcionalidades que estaban disponibles en la consola PS4 pueden no estar disponibles en las consolas PS5”, agregaron.

En esa línea, también manifestaron que “además, algunos juegos de PS4 pueden presentar errores o comportamientos inesperados cuando se juegan en consolas PS5”.

De paso, también se apuntó que la compatibilidad de los juegos anteriores comprados digitalmente se podrá realizar a través de una descarga en la biblioteca de PS5.

Eso mientras que los juegos físicos también podrán ser insertados en la consola, aunque podría ser necesaria una actualización.

La duda es, entonces, cuáles son los juegos que no serán compatibles.

Listado de juegos de PS4 incompatibles en PS5:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 ¡

Solo hazlo!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

De paso, confirmaron que esta lista puede estar sujeta a cambios y que “excluye demostraciones, medios y aplicaciones que no son de juegos”.

