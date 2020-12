Disney anunció el jueves, durante el evento del Día del Inversionista de Disney, que el estudio planea respetar la memoria del difunto Chadwick Boseman no reemplazará su personaje para la próxima secuela de Black Panther.

Boseman, que murió trágicamente en agosto a la edad de 43 años tras una batalla contra el cáncer de colon, protagonizó el universo cinematográfico de Marvel como T’Challa, alias Pantera Negra, el rey de la nación africana tecnológicamente avanzada de Wakanda.

Según Disney, Pantera Negra 2 no intentará reemplazar a Boseman, sino que mirará otros aspectos del mundo en el que viven los personajes.

Black Panther 2, opening July 8, 2022, is being written & directed by Ryan Coogler. Honoring Chadwick Boseman’s legacy & portrayal of T’Challa, @MarvelStudios will not recast the character, but will explore the world of Wakanda & the rich characters introduced in the first film.

— Disney (@Disney) December 11, 2020