Con el fin de avanzar en la igualdad de género y de combatir el flagelo de la violencia, el reconocido actor venezolano Edgar Ramírez se sumó a la campaña “La violencia contra las mujeres NO es inevitable”.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, Una de cada tres mujeres en América Latina ha sufrido algún incidente de violencia en su vida.

La ONU lo califica como una pandemia en el ámbito mundial y local que hay que erradicar.

En tal sentido, el Foro Generación Igualdad es un encuentro mundial en pro de la igualdad de género, convocado por ONU Mujeres y coorganizado por los gobiernos de México y Francia, en colaboración con la juventud y la sociedad civil, reportó UnWomen.

El Foro comenzó en Ciudad de México, en marzo, y culminará en París, del 30 de junio al 2 de julio de 2021, lanzando una serie de acciones concretas, ambiciosas y transformadoras para lograr un progreso inmediato e irreversible hacia la igualdad de género.

El Foro responde al hecho de que, a pesar de los compromisos contraídos en Beijing en 1995 para adoptar medidas estratégicas y contundentes en materia de igualdad de género, los avances y la implementación han sido lentos.

Hoy en día, ningún país puede afirmar que ha alcanzado la igualdad de género.

Con el riesgo de que los derechos de las mujeres sufran un mayor retroceso como consecuencia de la crisis de la COVID-19—debido al aumento de la pobreza y a los riesgos de la violencia de género—el Foro es un punto de encuentro para alcanzar finalmente los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.

El Foro Generación Igualdad también impulsará una coalición poderosa y duradera para la igualdad de género, reuniendo a gobiernos, activistas, empresas, organizaciones feministas, jóvenes y aliados para lograr un cambio transformador.

"The government of Argentina has decided to join and co-lead the Global Care Alliance, together with the Mexican government, to promote comprehensive care systems and develop more inclusive and equal societies."

– @alferdez 🇦🇷 announced during the #GenerationEquality Forum Paris pic.twitter.com/3se7FGuMKH

— UN Women (@UN_Women) June 30, 2021