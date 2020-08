Las próximas elecciones presidenciales no son tal cosa, son más bien un plebiscito al Presidente Trump dado que él es el único candidato, porque Biden no existe. Biden es un fantasma que los demócratas tratan de vender al electorado apelando al odio que puedan sentir hacia Trump.

Por Eduardo Montalvo

Las próximas elecciones presidenciales no son tal cosa, son más bien un plebiscito al Presidente Trump dado que él es el único candidato, porque Biden no existe. Biden es un fantasma que los demócratas tratan de vender al electorado apelando al odio que puedan sentir hacia Trump.

Nadie en su sano juicio puede aceptar a Biden como candidato a la presidencia de nuestra nación. Sus desvaríos, constantes metidas de pata, su déficit mental y sus aberraciones sexuales son más que suficientes para descalificarlo como candidato a cualquier cargo.

Recientemente, una encuesta descubrió que la mayoría de los votantes demócratas (66%) votarán por Biden porque odian a Trump; esto implica que la mayoría de los votantes demócratas desaprueban a Trump y a Biden por igual. En otras palabras, ¡Biden es un candidato tan malo que ni sus propios partidarios votarán por él!

Apenas a 90 días de las elecciones, Biden aún no ha sido nombrado como candidato oficial demócrata porque no ha habido una convención donde se vote para proclamarlo como tal. Tampoco tiene un(a) compañero(a) de fórmula para la vicepresidencia, que se espera sea una mujer de la raza negra. Esta selección es un intento desesperado de los demócratas para captar el voto de las mujeres y de los negros.

El Virus Chino les vino de maravilla a los demócratas porque han podido mantener a Biden apartado de la luz pública, lejos del escrutinio de los votantes. El DNC lo mantiene cautivo en su casa para minimizar los daños que él mismo pueda causar a su campaña con sus constantes metidas de pata y su evidente pérdida de facultades mentales.

A lo largo de toda su carrera, Biden ha sido un plagiario, y ahora se ha copiado de la campaña de Trump, “Make America Great Again”. Sus slogans, “Build Back Better” y “Made in All of America” son una vulgar copia de la campaña original de Trump. ¡Qué descarado!

Los comunistas son los artífices de la mentira y del engaño, y están echando mano de todas sus artimañas en estas elecciones:

Están insistiendo en el Voto por Correo con el pretexto de mantener a las personas distanciadas socialmente, pero en realidad quieren perpetrar el fraude electoral más grande de la Historia.

Están proponiendo la cancelación de los debates presidenciales para evitar que Biden se enfrente públicamente a Trump y que ponga la gran… torta.

Y, están presentando a Biden arrodillado y enmascarado para así diferenciarlo de Trump, pero, en mi opinión, estas imágenes más bien muestran a un Biden débil, sumiso y sin rostro.

Nuestra nación necesita un presidente firme, fuerte y en pie, porque los presidentes no se arrodillan.

Para el plebiscito del 3 de noviembre la decisión es una sola: Ponte de pie y sal a votar por el Presidente Donald Trump y por todos los Republicanos.

