Nuestras vidas están repletas de errores y estos acarrean sus consecuencias. Por ejemplo, hace un par de semanas cometí el craso error de confiar una correspondencia muy importante al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por su sigla en inglés). Y, digo que fue un error con pesar porque yo valoro a esta institución.

Por Eduardo Montalvo

El USPS está entrañablemente ligado al nacimiento y desarrollo de nuestra nación; fue creado en 1775, por disposición del Segundo Congreso Continental, y Benjamín Franklin fue su primer “Postmaster General”. En la actualidad, el USPS entrega unos 660 millones de piezas de correo diariamente, detenta la flota de vehículos más grande del mundo, con más de un cuarto de millón de vehículos de todo tipo, y entrega casi la mitad del correo a nivel mundial (47%).

Volviendo a mi relato, mi error consistió en depositar en el buzón de mi casa un sobre contentivo de cheques de un alto valor para su entrega local, y hasta el día de hoy, aún no ha llegado a su destino.

Las consecuencias de mi error han sido muchas: Stress, insomnio, pérdida de tiempo y de dinero.

Ahora, reconozco que he debido entregar estos cheques personalmente dado su valor e importancia, pero confié en un servicio no fiable. Posteriormente, me enteré por las noticias de los serios retrasos en la entrega de correspondencia en todo el país debido a que parte del personal del USPS se encuentra ausente por enfermedad.

A consecuencia de mi mala experiencia, me puse a pensar en el Voto por Correo, y me pregunté: ¿cómo van a hacer para entregar a tiempo los millones de sobres contentivos de los votos de las elecciones presidenciales de noviembre próximo?

Si el USPS es incapaz de entregar a tiempo el volumen de correo habitual, se pueden imaginar lo que va a pasar cuando éste se incremente exponencialmente a consecuencia de la masiva votación por correo. ¡Un total desastre!

Los demócratas argumentan que el Voto por Correo es necesario para mantener el distanciamiento social, y así evitar más contagios a consecuencia del Virus Chino, pero, en realidad, lo que intentan es perpetrar el fraude electoral más grande de la historia. Mediante el Voto por Correo se hace más fácil el fraude: la falsificación de firmas, la duplicidad de sufragios, la adulteración de los votos, son algunas maneras de forjar los votos por correo y, por lo consiguiente, los resultados de una elección.

La manera de evitar la trampa que nos tienen tendida los demócratas es salir a votar en persona.

Saliendo a votar masivamente a favor de los candidatos republicanos podremos disminuir la posibilidad de un fraude electoral. Las elecciones se ganan votando en persona, no quedándonos en casa esperando los resultados por la TV. Así que deja las excusas y sal a votar; sólo votando en persona podremos salvar a la Patria Americana de las garras del Comunismo/Globalismo.

¡No cometas el error de confiar tu voto al correo, vota en persona!

