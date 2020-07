El pasado 9 de julio, el Presidente Trump celebró en la Casa Blanca la firma de la orden ejecutiva “Iniciativa para la Prosperidad Hispana”.

Por Eduardo Montalvo

Esta medida ejecutiva fue promulgada con la intención de mejorar el acceso de los hispanos a oportunidades educativas y económicas. Una iniciativa como ésta merecería la atención de los medios de comunicación, especialmente los hispanos, pero no fue así. Lo que captó la atención fue el mensaje del presidente de la empresa Goya Foods, Inc., quien dijo que nuestra nación “está realmente bendecida” de tener al Presidente Trump como su líder.

El señor Robert Unanue no tenía idea del vendaval que se iba a desatar a consecuencia de su reconocimiento hacia el Presidente Trump. Pero, como decía mi mamá: “Mejor es siempre lo que sucede”.

Paradójicamente, la convocatoria de Julián Castro y de Alexandria Ocasio-Cortez a boicotear a Goya ocasionó una manifestación del público a favor de esta empresa y de repudio hacia el boicot.

Ahora, todos saben de la existencia de esta marca que, de la noche a la mañana se convirtió en un emblema de la causa conservadora. El señor Unanue consiguió, sin proponérselo, millones de dólares en publicidad gratuita para su empresa.

Goya Foods, Inc. fue fundada por Don Prudencio Unanue (1886 – 1976), y su esposa Carolina Casal de Unanue (1890-1984). Ambos emigraron a Puerto Rico desde España donde se conocieron, se casaron, y fundaron Goya Foods, Inc. en el 1936. Ellos comenzaron importando aceitunas y aceite de oliva para atender las necesidades de los inmigrantes españoles que echaban de menos el sabor de su tierra. Actualmente, Goya Foods, Inc. es la empresa familiar hispana más grande en nuestro país y sus dueños, la familia Unanue, es la segunda familia hispana más adinerada en los Estados Unidos, con una fortuna estimada en 750 millones de dólares.

Goya Foods, Inc. apoya a la comunidad hispana a través de sus frecuentes donaciones y aportes a numerosas instituciones y causas. También ha realizado enormes donaciones de alimentos a países azotados por fenómenos naturales. Recientemente, a consecuencia de la pandemia, hizo una donación inicial 200 mil libras de alimentos, equivalentes a más de 170 mil comidas a organizaciones, bancos de alimentos y comedores populares en todo el país. Esta información ha debido ser tomada en cuenta por los alborotadores comunistas antes de hacer su llamado a boicotear a esta empresa.

Resulta alentador que la comunidad hispana haya reaccionado tan enérgicamente ante este boicot, pero, ¿por qué no reaccionamos igual cuando se ataca al Presidente Trump o cuando se nos priva de nuestros derechos constitucionales?

Nosotros deberíamos reaccionar con igual o mayor fuerza ante el avance del comunismo en nuestro país, ante los desórdenes públicos promovidos por ANTIFA, o ante el absurdo cierre de los restaurantes.

Tenemos que dejar de ser la “Mayoría Silenciosa” y comenzar a actuar como lo hemos hechos en este caso con Goya.

Reclamemos nuestros derechos, hagamos público nuestro descontento, manifestemos nuestra oposición ante el socialismo/comunismo. NO podemos seguir quedándonos callados mientras nos despojan de nuestro modo de vida y de nuestras libertades. Ya basta de silencios que por habernos callado es que las cosas están como están.

