En muchas ocasiones el cambio en el aspecto físico es casi que irreconocible. Bien sea por cirugías o, en caso de sobrepeso, estrictos planes de dieta aunado a ejercicios que dejan resultados sorprendentes.

Por redacción MiamiDiario

El portal healthygeorge realizó un trabajo especial donde hizo una recopilación de artistas y superestrellas que en el antes estuvieron pasados de peso y que hoy lucen realmente bien.

Aquí te dejamos con la lista:

CHRISSY METZ: EJERCICIO VIGOROSO

La actriz estadounidense Chrissy Metz estuvo luchando con problemas de sobrepeso casi toda su vida. Retratar al personaje de Kate Pearson en This Is Us, una chica que está luchando contra su control de peso, es una parte de la vida real de Metz. Al estar deprimida por su apariencia y después de tener un ataque de pánico, Metz decidió que era hora de ponerse en forma. Con dietas y ejercicio, se deshizo de 100 libras y continuará trabajando en su cuerpo hasta que pierda todo el exceso de equipaje. ¡Bien hecho!

JONAH HILL: MONITOREO DE ALIMENTOS Y ENTRENAMIENTO