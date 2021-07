“Vamos a la calle a luchar por la libertad, ya este pueblo no resiste más. Llegó el momento, vamos a llenarnos de valor y nos vamos todos a la calle”, señala un abuelito cubano tras las recientes protestas que han sacudido la isla desde el fin de semana.

Lo cierto es que tras 27 años de opresión y miseria, los cubanos finalmente salieron a las calles para exigir el fin del comunismo, reportó Instagram.

Las constantes amenazas de Miguel Díaz-Canel no han detenido a un pueblo decidido a conquistar su libertad.

El abuelito agrega entre sollozos: “Es el momento, señores. Vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria que nos está matando”.

Dos días después de las históricas protestas masivas en Cuba se ha confirmado el primer muerto, el Gobierno insiste en culpar a EE.UU., sigue cortado internet en toda la isla y se mantiene la fuerte presencia policial, mientras familiares y amigos buscan a los detenidos en las manifestaciones.

The protests we are seeing in Cuba are pretty massive. Probably the biggest in decades.

This is a combination of social unrest based on a lack of freedoms, covid, and economic conditions. People are screaming for freedom.

My quote in @washingtonpost:

https://t.co/gBgzwwN8tU

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 12, 2021