La NBA, la mítica liga de baloncesto estadounidense, anunció el miércoles el fichaje de Barack Obama. Sin embargo, esto no significa que vayamos a ver el expresidente, que este 4 de agosto cumple 60 años, en pantalón corto lanzando tiros libres.

Como socio con una pequeña participación, Obama centrará su misión en África donde ayudará a impulsar los esfuerzos de responsabilidad social de la liga en dicho continente.

“La NBA siempre ha sido una gran embajadora de Estados Unidos utilizando el deporte para crear conexiones mas profundas en el mundo. En África, el baloncesto tiene el poder de promover oportunidades, bienestar, igualdad y empoderamiento” aseguró Obama en un comunicado reseñado por el diario español El Mundo.

One of the things I’ve always loved about basketball is the fact that it brings people together and empowers young people everywhere. I’m proud to join the team at @NBA_Africa and look forward to seeing the change we can create across the continent. https://t.co/MzzFgm5QbT

— Barack Obama (@BarackObama) July 27, 2021