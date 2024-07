Elon Musk acepta reto de Maduro para pelear en TV nacional

Elon Musk es conocido por su comportamiento irreverente y acciones radicales, pero en los últimos días consiguió un nuevo “archienemigo”. Desde el pasado 28 de julio el magnate se dedicó a compartir a través de su cuenta personal de X todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto en ocasión del descarado fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro.

Ante esta realidad, el dictador venezolano respondió haciendo referencia al magnate como un acomodado multimillonario que quiere invadir al país sudamericano. Estas palabras dieron pie para que el CEO de Starlink hiciera una broma online, en la que aseguró que “un burro sabe más que Maduro”.

El comentario no quedó allí, pues luego de esto pidió disculpas a los pobres animalitos, porque lo que dijo era una ofensa al mundo animal.

La suma de todo esto causó la cólera de Maduro, quien se pronunció para atacar al empresario. En medio de un acto público lo declaró su enemigo y le propuso un reto.

“Elon Musk, ¡quien se mete conmigo, se seca! ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo, no te tengo miedo. Vamos a darle, pues, donde quieras. Di dónde, pero a Venezuela se respeta”, manifestó.

La reacción del sudafricano fue rápida y audaz, como era de esperarse. Por supuesto que con un simple “I accept”, le dio luz verde al reto.

Posteriormente fue más allá y propuso una apuesta interesante: Si él gana el enfrentamiento, Maduro deberá dimitir como presidente de Venezuela. Por el contrario, si el dictador gana, Musk le ofrecerá un viaje gratuito a Marte. Sólo le faltó especificar si el traslado sería sin retorno.

Esta disputa online incrementó el interés en la confrontación, pero también dio pie a una avalancha de memes y encuestas en redes sociales.

La disputa entre Musk y Maduro no se limita a una simple provocación. La controversia se alimentó por una serie de intercambios de críticas y acusaciones en redes sociales, exacerbadas por la reciente polémica en Venezuela.

Musk critica abiertamente al gobierno venezolano, y sus comentarios sobre Maduro, acusándolo de corrupción y autoritarismo, añadieron combustible a la llama.

Por su parte, Maduro respondió con una retórica inflamada, insinuando que Musk pretende invadir Venezuela con sus cohetes. Conocido por su estilo dramático y habilidad de ‘showman’, no tardó en desafiar al empresario.

En su acostumbrado tono de amenaza se vanaglorió de sus condiciones físicas e hizo alusiones a que ese enfrentamiento sería digno de una película de acción.

