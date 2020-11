En Nueva York, Virginia, Maine y los otros dos estados antes mencionados, abrieron las votaciones a las 6 de la mañana, hora local.

Cuando inició el conteo de votos en el país el actual mandatario norteamericano dispuso de su cuenta de Twitter para informar con optimismo que los indicadores republicanos le dicen que va bieni.

«Estamos muy bien en todo el país. Gracias», dijo Trump.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020