Este martes 3 de noviembre, EE.UU. realiza las elecciones para elegir al presidente y vicepresidente del país, aunque se difundieron los primeros resultados de los comicios, aún falta mucho para poder declarar a un triunfador.

De acuerdo a una información difundida por el medio CNN, los habitantes de dos pequeñas localidades de EE.UU. dieron a conocer sus preferencias en las que se muestra la división por el apoyo a Trump y Joe Biden.

Los residentes de Dixville Notch, un pequeño municipio de New Hampshire, donde los colegios electorales abren justo después de la medianoche, ya dieron a conocer su respaldo electoral. Este año, los cinco habitantes apoyaron al candidato demócrata, Joe Biden.

Mientras que en el municipio de Millsfield, ganó Donald Trump: 16 residentes votaron por el actual presidente, y sólo 5 apoyaron al ex vicepresidente Biden.

Results are in: 5 votes for Biden/Harris, 0 votes for Trump/Pence. #Election2020

— Dixville Vote (@DixvilleVote) November 3, 2020