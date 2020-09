Al momento de tomar la decisión de bañarse, todo el mundo evalúa varias opciones, una de ellas es cuándo es el momento preciso para querer hacerlo.

Es posible que no se dé cuenta de que su postura sobre el debate de la ducha matutina versus vespertina puede tener más efecto en su salud de lo que cree.

Entonces, si se pregunta a qué hora es mejor para darse un baño, hay algunas variables importantes que los expertos quieren que comprenda.

La ducha se trata principalmente de mantener la higiene, pero el mejor momento para asearse tiene mucho más que ver con su salud personal y sus necesidades físicas de lo que se imagina. “Las duchas están ahí para ayudarlo a usted ya su entorno a mantenerse limpios” , le dice a Bustle Caleb Backe, experto en salud y bienestar de Maple Holistics. “Esto significa que si bien ducharse por la mañana puede hacer que se sienta más vigorizado para el día que tiene por delante, una ducha por la noche es más higiénica a largo plazo”. Entonces, incluso si juras por tus hábitos de ducha, es posible que en realidad no estés haciendo lo mejor para tu cuerpo.

Estos son los siete mejores y peores momentos del día para ducharse, según los expertos.

1) Mejor: Mañana

Ducharse por la mañana es un poco complicado, pero en general es bastante bueno para la salud. Es posible que se esté exponiendo a más oportunidades para ensuciarse a lo largo del día, pero hay una variedad de beneficios especiales de ducharse por la mañana.

“La mayoría de los seres humanos sudan durante la noche, por lo que una ducha matutina tiene ciertos beneficios”, dice Backe. “En otras palabras, significa que puede comenzar el día fresco. Además, las duchas matutinas tienen el beneficio adicional de proporcionar una especie de sesión de meditación matutina. Le permite reagruparse antes de un día agitado, lo que puede disminuir físicamente la inflamación y psicológicamente te pondrá de mejor humor para afrontar el día que viene “. Entonces, incluso si no está más limpio al anochecer, ha estado experimentando beneficios durante todo el día que las personas que se bañan por la noche no obtienen.

2) Peor: Mediodía

A diferencia del debate sobre la ducha de la mañana contra la noche, los expertos generalmente consideran que ducharse a la mitad del día es subóptimo.

“Hay pocos beneficios de ducharse a la mitad del día”, dice Backe. “Puede que sea justo lo que necesitas para revitalizarte durante el resto de las actividades del día, pero en términos de higiene, es prácticamente irrelevante. Tienes el resto del día para exponer tu piel y cabello a los contaminantes que te rodean antes de subirte a cama y esparcir los gérmenes “. Por lo tanto, ducharse al mediodía puede ser una buena idea si tiene una necesidad específica, pero puede que no sea el mejor hábito diario.

3) Mejor: Noche

Independientemente de sus preferencias personales, el mejor momento para ducharse es probablemente por la noche.

“Si quieres sentirte como un maestro en higiene, lo mejor es una ducha nocturna”, dice Backe. “Te metes limpio en la cama, minimizando efectivamente la propagación de gérmenes de los eventos del día. También hay razones para creer que una ducha nocturna puede mejorar la calidad de tu sueño ya que eleva la temperatura de tu piel, permitiendo un enfriamiento más rápido”. Siempre que intente evitar dormir con el cabello mojado , una ducha nocturna probablemente sea una buena idea.

4) Peor: Noche si es una ducha larga

Si bien existen algunas verdades universales, sus hábitos personales de ducha pueden influir en cuándo durante el día es el mejor o el peor momento para ducharse. Debido a esto, para ciertas personas, el “mejor” momento para ducharse, la noche, en realidad puede ser menos saludable.

“Es importante mantener la ducha nocturna al mínimo”, dice a Bustle Sujay Kansagra, experto en salud del sueño de Mattress Firm y director del Programa de Medicina del Sueño de Neurología Pediátrica de la Universidad de Duke. “Debe durar entre cinco y 15 minutos para asegurar que su cuerpo esté relajado y no energizado por el calor excesivo”. Entonces, si no puede comprometer la duración de la ducha, probablemente no sea mejor bañarse justo antes de acostarse.

5) Lo peor: si ya te duchaste hoy

Si bien, en ocasiones, puede estar bien ducharse más de una vez al día, probablemente debería esperar esa segunda ducha si dos (o más) duchas al día son normales para usted.

“Realmente no hay un mal momento para ducharse, y puede ducharse más de una vez al día, pero la ducha y la espuma excesivas pueden quitar la humedad de la piel, por lo que es importante tenerlo en cuenta”, Susan Bard, MD , de Manhattan Dermatology Specialists , le dice a Bustle. “Y recuerda siempre humectarte después de la ducha para retener esa humedad”. Cuando se duche dos veces, trate de cuidar su piel y tal vez planifique con anticipación para que no tenga que adquirir el hábito de ducharse tanto en el futuro.

6) Mejor: después de un entrenamiento matutino o al mediodía

Si bien una ducha al mediodía generalmente no es una buena idea; hay una excepción si acaba de llegar del gimnasio. Ducharse después de un entrenamiento matutino o al mediodía es esencial para su salud.

“Si está haciendo ejercicio al mediodía o por la mañana, definitivamente debe ducharse inmediatamente después para evitar el crecimiento excesivo de hongos y bacterias en un ambiente sudoroso”, dice el Dr. Bard. Si no tiene tiempo para ducharse después de su entrenamiento, es posible que desee cambiar un poco su horario.

7) Mejor: Cuando se siente estresado:

Lamentablemente, el estrés es una parte bastante común de la vida diaria. Por lo tanto, sea cual sea la hora del día, estar estresado y buscar algún alivio en forma de ducha puede anular cualquiera de los posibles inconvenientes de las horas “incorrectas” del día para ducharse.

“[Ducharse] también puede ser una experiencia muy relajante”, dice el Dr. Bard. “Idealmente deberíamos usar la ducha para lavarnos todo el día y todo lo que hemos encontrado durante el día”. Si bien ducharse por la noche es ideal por motivos combinados de desestresar e higiene, es bueno saber que cambiar las cosas de vez en cuando para relajarse probablemente no perjudique su salud.

Al final, la preferencia personal puede terminar superando las diferencias entre ducharse al mediodía, por la mañana o por la noche. Aún así, sin embargo, puede ser bueno saber que los médicos realmente recomiendan las duchas posteriores al entrenamiento y quieren que sea más consciente del horario si las duchas son particularmente largas. Entonces, si estás pensando en cambiar tu rutina, tener en cuenta cuándo te duchas puede ser más importante de lo que crees.

