Pasajero de Delta Air Lines defecó en su asiento y provocó aterrizaje de emergencia

Cuando salimos de viaje a un nuevo país, es común tener problemas estomacales después de ingerir algún platillo nuevo o por el consumo de agua. Esta situación puede pasarle a cualquiera y por lo general no conlleva mayores consecuencias que hacer unas visitas extras al baño.

Tener malestar estomacal no sería motivo suficiente para no abordar un avión ¿O sí? Aunque la respuesta de esta pregunta parece obvia, no lo es tanto para los pasajeros que vivieron una situación inaudita en un vuelo de la aerolínea Delta en Atlanta.

Y es que un avión comercial tuvo que interrumpir el trayecto y aterrizar de emergencia debido a la diarrea de uno de los pasajeros. La aeronave tenía previsto cubrir una larga ruta hasta Barcelona, España. Todo iba según lo planeado durante las primeras dos horas de vuelo hasta que un mal olor empezó a impregnar todo el avión.

Resulta que un pasajero con malestar estomacal no pudo aguantarse y defecó en el propio asiento. Al parecer, algo le había caído muy mal y además del olor, el excremento en estado líquido empezó a circular por todo el avión.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴

The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1

— Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023