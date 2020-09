Las cámaras de seguridad en el condado de Los Ángeles mostraron a un hombre que se acercó sigilosamente a una patrulla policial y disparó contra los agentes, sin previo aviso, ni provocación.

Los dos uniformados se encuentran en estado crítico de salud. El suceso provocó una persecución, también una dura reacción por parte del mandatario Donald Trump y protestas frente al hospital al que fueron llevados los agentes.

El suceso ocurrió cerca de las 7:00 de la noche, no muy lejos del departamento de policía de Compton. Los policías lograron pedir ayuda por radio.

“El pistolero se acercó a los agentes y abrió fuego sin previo aviso ni provocación”, dijo el departamento. El vídeo del tiroteo mostró a una persona abriendo fuego a través de la ventana del lado del pasajero.

Una oficial de 31 años y un hombre de 24, fueron los afectados.

El vídeo provocó una fuerte reacción del presidente, quien tuiteó : “¡Animales que deben ser golpeados con fuerza!”

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020