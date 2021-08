Estados Unidos ya ha evacuado a 3.200 personas de Afganistán, desde que comenzó la toma del país por parte de los talibanes el pasado fin de semana.

En las últimas 24 horas, 1.100 ciudadanos estadounidenses y sus familias, que eran residentes permanentes, fueron evacuados en 13 vuelos. Así lo confirmó a CNN un funcionario de la Casa Blanca.

Los evacuados incluyen personal estadounidense y casi 2.000 inmigrantes especiales afganos que fueron enviados a Estados Unidos.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reconoció el martes que Estados Unidos se siente “preocupado” por denuncias de prácticas abusivas y agresiones llevadas a cabo por los talibanes en los puestos de control que habrían levantado en los accesos al aeropuerto.

“Hemos recibido información de personas que han sido rechazadas, e incluso golpeadas en su camino al aeropuerto. Lo estamos abordando directamente con los talibanes para tratar de resolver este problema”, dijo Sullivan.

Explicó que están centrados en hacer que todos suban a los aviones y los extremistas “cumplan con su compromiso” de permitir estas evacuaciones.

When I was asked about whether we’re going to get all Americans out of Afghanistan I said “that’s what we intend to do” and that’s exactly what we'll do, and are accomplishing right now with HKIA re-opened and operational, thanks to the incredible work of our troops and diplomats

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) August 17, 2021