A pesar de estar atravesando por un momento adverso, los fanáticos de los Marlins de Miami recibieron este miércoles una excelente noticia y fue el ascenso de uno de sus mejores prospectos.

Se trata del dominicano Jesús Sánchez, quien estuvo en la alineación del miércoles de los dirigidos por Don Mattingly en el duelo ante los Cardenales de San Luis.

El joven de 23 años de edad a pesar de no tener suerte con el madero, mostró sus habilidades defensivas y con el madero.

Sánchez mostró su conjunto de herramientas. En el primero tuvo conectó un roletazo a una velocidad de salida de 103.5 mph, mientras que su velocidad de sprint de 29.8 pies/seg en un roletazo a tercera estuvo cerca de la élite (30 pies/seg).

El mánager de los Marlins de Miami, Don Mattingly, se mostró satisfecho por la labor que hizo el pelotero en su regreso a las mayores.

“Sus turnos al bate fueron buenos, competitivos, estuvo en la zona de strike. Pareció que tuvo algunos lanzamientos para batear. La primera vez que escaló esa pelota, tal vez se emocionó un poco allí en la tercera; tiene la oportunidad de poner una pelota en juego y como que termina sin poder mover al corredor o hacer que entre. Aparte de eso, pienso que sus turnos al bate se vieron competitivos, pienso que se vio bien, el swing se vio bien”.

La inclusión del jugador catalogado número 99 en el ránking de MLB Pipeline al roster de los Marlins de Miami llegó en un momento complicado para la novena.

Corey Dickerson, uno de los baluartes de los peces pasó a la lista de incapacitados, debido a una lesión en el pie izquierdo, que lo dejará fuera por unos cuantos días.

