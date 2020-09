Nuestra comunidad educativa tiene ciertas responsabilidades con nuestra sociedad en general. Una de estas responsabilidades incluye la oportunidad de educar a los adultos que no recibieron esa educación durante la época de su preparación básica o necesitan refrescar sus habilidades y destrezas debido a los cambios en nuestra tecnología de hoy en día. El educar a los adultos crea comunidades más fuertes.

Por Dra. Gemma Carrillo

Los niveles de educación superior están correlacionados con tasas más bajas de enfermedades crónicas como diabetes y asma. De acuerdo con estudios del National Institutes for Health (2010), el nivel educativo de una madre es el determinante más alto del éxito académico de un niño. Los padres con mejor educación crían niños mejor educados, más exitosos, que tienen menos probabilidades de terminar en la pobreza o en la cárcel. También los adultos que no tienen una preparación básica tienen más del doble de las posibilidades de estar desempleados, tres veces más posibilidades de permanecer en la pobreza y hasta cuatro veces más posibilidades en tener poca salud.

The English Center es un centro de educación de adultos que forma parte de la división de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS), el cuarto distrito escolar más grande en los Estados Unidos. Los educadores, administradores y mentores de The English Center trabajan sin descanso para mejorar los resultados educacionales de nuestros estudiantes adultos. El propósito de nuestra misión es el trabajar para ayudar a todas las personas de edad adulta que necesitan competir con la fuerza laboral actual y el crear carreras que aseguran un futuro mejor para ellos, sus familias y sus comunidades.

Nuestros programas de educación de adultos establecen destrezas esenciales, alfabetización y desarrollo de la fuerza laboral. Nuestros consejeros están disponibles para ayudar a nuestros estudiantes a conectarse con la fuerza laboral. Tenemos colaboraciones con los líderes de las industrias y negocios para estar seguros de que nuestros estudiantes puedan unirse a nuestra fuerza laboral y puedan contribuir a la economía de hoy y de mañana en nuestra comunidad.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

Información obtenida de:

National Institutes for Health. (2010). Improving mothers’ literacy skills may be best way to boost children’s achievement. http://www.nichd.nih.gov/news/releases/pages/102510‐reading‐family‐income.aspx

National Center for Education Statistics, U.S. Program for the International Assessment of Adult Competencies. (2018, September 17). U.S. National Supplement: Prison Study 2014, PIAAC 2012. Retrieved from https://nces.ed.gov/blogs/nces/2017/01/11/default

Otros artículos de este autor