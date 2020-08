Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) se esfuerzan por regresar a los estudiantes de manera segura a la escuela física para el curso escolar del 2020-2021, pero sabemos que para mantener la seguridad de nuestros estudiantes tenemos que tener en cuenta la situación actual debido a los brotes de casos con COVID-19.

Por Dra. Gemma Carrillo

La división de adultos de las M-DCPS han tomado la decisión de continuar nuestra instrucción virtual durante el término de este semestre de otoño del 2020. Esto implica que se mantendrá la inscripción del estudiante en línea y permitirá el aprendizaje a distancia, directamente bajo la orientación y en combinación con su maestro asignado. ¡La matrícula ya está abierta! Todas las personas interesadas pueden llamar al 305-445-7731 para inscribirse.

The English Center continúa ofreciendo los servicios necesarios para todos los estudiantes. Desde apoyo financiero para estudiar gratis o ayuda de empleo una vez que se completa las carreras vocacionales para las cuales estamos entrenando. Además, todos los cursos están especialmente diseñados y siguiendo los protocolos estrictos y reglas de salud pública.

El diseño de cursos virtuales incorpora muchas de las características que los estudiantes necesitan, tales como una plataforma en línea para acceder al contenido digital de los cursos y a la interacción a distancia en tiempo real con los maestros cada día y para cada clase. Este aprendizaje refleja el compromiso del Distrito de proporcionar a los estudiantes experiencias educacionales de alta calidad y de satisfacer las necesidades de los estudiantes durante estos tiempos de incertidumbre.

Por favor, visite reopening.dadeschools.net para obtener información adicional, que incluye los protocolos de salud incluidos en el plan de reapertura escolar de las M-DCPS. Los estudiantes también pueden comunicarse con la Línea de Ayuda con el Aprendizaje a Distancia de las M-DCPS al 305-995-HELP.

El apoyo del The English Center no termina a pesar de que estamos laborando en la distancia. Al contrario, los empleados que laboran en las escuelas públicas tienen el más grande deseo de servir y ofrecer a todas las personas de este condado todos los accesos a las informaciones necesarias para que se conviertan en miembros útiles y triunfadores. Si necesita alguna ayuda durante este tiempo de instrucción a distancia, puede comunicarse por teléfono al: 305-445-7731 o por las redes sociales. En twitter: @tecmiami, Instagram y Facebook: @tecmiamiadult y naturalmente en la internet: http://www.tecmiami.com.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

