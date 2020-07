Hay veces que necesitamos reinventarnos para poder llegar a nuestras metas personales. Las mismas pueden ser con el propósito de mejorar nuestra economía, mejorar nuestra autoestima o por adquirir una carrera diferente o nueva.

Por Dra. Gemma Carrillo

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade cuentan con la división de educación de adultos, la cual tiene como final el apoyar a todos los residentes de nuestra área para que adquieran las destrezas y habilidades necesarias para aprovechar el tiempo y recibir una mejor remuneración.

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade han sido tradicionalmente un lugar donde podemos encontrar un futuro mejor. La educación y la enseñanza son vitales para poder mejorar todo lo que necesitamos para proveer a nuestras familias una vida mejor.

Las oportunidades para mejora están disponibles en todos nuestros centros de educación de adultos, que además tienen muchísimas sucursales en todo el distrito escolar, para asegurar que los estudiantes puedan tener acceso a los estudios que son necesarios para recibir el entrenamiento que les dará todo lo que desean.

The English Center tiene consejeros dispuestos a ayudar, con los últimos detalles sobre como inscribirse, como involucrase durante los estudios, dónde acudir para obtener trabajo y otras oportunidades.

Muchas veces tenemos temor de preguntar cosas que nos preocupan, pero no hay preguntas bobas y el trabajo de las personas que laboran en The English Center es el ayudar a todas esas personas que viven en nuestra comunidad y que están tratando de crean un futuro mejor para ellos y sus familias.

Los empleados de The English Center están ahí para ayudar y apoyar a todas las personas que se acercan para pedir ayuda. Ellos están dispuestos a ofrecer los accesos y a las informaciones necesarias para todos los miembros de nuestra sociedad puedan convertir en miembros útiles y triunfadores de esta comunidad. Tome ventaja de los sus estudios y la información que le ofrecemos para ayudar a tener un mejor futuro.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

