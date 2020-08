El cosmonauta ruso Iván Vágner grabó 5 ovnis desde la Estación Espacial Internacional (EEI). El increíble suceso ocurrió el miércoles.

Vágner se encontraba grabando un video de la aurora polar sobre la Antártida desde la Estación Espacial Internacional (EEI). Repentinamente observó cinco extraños y pequeños objetos luminosos en la órbita de la Tierra, detalló RT.

El cosmonauta ruso decidió compartir en Twitter su grabación de los 5 ovnis. La misma se volvió viral.

En su cuenta en Twitter acompañó en video con el siguiente texto: “Invitados espaciales, o filmé un nuevo lapso de tiempo. Se observa el pico de la aurora boreal al pasar sobre la Antártida en la longitud de Australia. Sin embargo, en el video, verá algo más, no solo la aurora.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

En otro tuit Iván Vágner aseveró, “En los segundos 9-12 aparecen cinco objetos volando unos al lado de otros a la misma distancia. ¿Qué creen que son? ¿Meteoros, satélites o… ?”

At 9-12 seconds, 5 objects appear flying alongside with the same distance. What do you think those are? Meteors, satellites or…?

P.S. The frames were captured 1 per sec and later assembled in a video with 25 frames per sec rate. Meaning, the real observation time is 52 sec.

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020