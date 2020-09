El pasado 10 de septiembre, tres jóvenes españolas se viralizaron en redes sociales tras revelarse un video en donde escupen e insultan y le dicen “Panchito de mierda” a dos viajeros de origen latinoamericano que viajaban con ellas en el mismo convoy del Metro de Madrid.

Otra usuaria del sistema de transporte, confrontó a las adolescentes y recriminó sus conductas a las que catalogó de racistas, sin embargo ellas no se retractaron y siguieron insultando al joven, a quien llamaron “producto de un condón roto” mientras le seguían gritando sin que ningún otro pasajero interviniera o intentara frenar la agresión.

Al darse cuanta que están siendo grabadas, dos de las agresoras se tapan el rostro con la mano, pero en cuanto la chica latinoamericana pide respeto, una de las españolas se pone de pie y sin mantener una sana distancia o mascarilla bien puesta, insulta de frente a los viajeros, quienes ya no responden a las agresiones verbales.

Debido a q salió a la luz que son menores y no lo sabía y q no es de mi autoría el video pido que alguna persona en redes que sepa pixelar lo hiciera para poder seguir compartiendo. Al igual q yo compartí este hecho q me parece dezlesnable.

— SLau (@SLau_2020) September 11, 2020