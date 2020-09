Dos tiros libres de Jimmy Butler con el tiempo ya cumplido le dieron al Heat una espectacular victoria en un partido increíble, con un final de infarto, ante los todopoderosos Bucks para poner 2-0 la serie de semifinales de la Conferencia Este.

En un encuentro donde estuvo casi siempre delante en el marcador, el equipo de Miami se impuso 116-114 al quinteto de Milwaukee que tras un enorme esfuerzo final vio como el juego se le escapaba entre los dedos, reportó NBC Miami.

Con 19 segundos por jugar, el Heat ganaba por seis y se encaminaba al triunfo cuando Giannis Antetokounmpo llegaba a 29 puntos anotando solo bajo el aro. Acto seguido Brook López robó un balón y con sus dos puntos arribaba a 16 y acercaba a Milwaukee a solo dos.

Butler, que terminó con 13 unidades, anotó uno de los tiros libres y a Goran Dragic, el mejor de Miami con 23 cartones, le cantaron una falta muy rigurosa sobre Kris Middleton que, faltando 4.3 segundos, anotó los tres tiros libres para terminar con 23 puntos y empatar el juego 114-114.

En la siguiente acción Butler tomó el tiro pero recibió en extremis una falta de Antetokounmpo, tan rigurosa como la de Dragic, y Jimmy no falló desde la línea.

“Si hubiesemos jugado el tiempo extra, igual hubiesemos ganado”, dijo Butler. “Me encanta este grupo. No necesito ser un anotador de 40 puntos. Ese no es mi papel aquí. Mi papel es impactar y ganar”.

El juego de este 2 de septiembre fue muy distinto al primero de la serie. Los Bucks mejoraron en los tiros libres y se aplicaron en la pintura con más puntos y rebotes.

Pero el Heat, que sacó una decisiva ventaja en el primer cuarto, los castigó desde afuera tirando más y mejor, incluyendo de tres, al punto que fue la primera vez en su historia de playoffs que el quinteto de la Capital del Sol tiene a siete jugadores con 10 unidades o más y tan solo 10 pérdidas de balón.

We're running out of words to describe @Goran_Dragic these days… a team leading 23 points and a cool stat coming from us tomorrow regarding his play in the playoffs 😉

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/SmmMYy3UT8

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 3, 2020