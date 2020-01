Horóscopo de Hoy, 15 de enero

El Pensamiento de Hoy

“La paz comienza con una sonrisa”

Teresa de Calcuta

Por la Doctora Aurora

Aries (20 marzo-19 abril)

Alegría

Tendrás un ambiente agradable y armonioso en tu casa y se va a imponer la alegría. Llegan amigos de extranjero y te traen buenas nuevas, Tu familia política tendrá un papel muy imporante para ti en los primeros meses del año, no olvides agradecer el apoyo que te da. Momentos coplicados en el mundo político afectarán tu vida personal.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Dinamismo

Como te gusta, harás mil cosas a la vez, irás a fiestas, reuniones, iniciarás buenos planes en el trabajo y te divertirás en el día y en la noche pero luego te sentirás cansado y te echarás en la cama de donde nadie te podrá mover, Es bueno que te suscribas a Nexflit y veas una serie sobre los dos Papas. Así aprovechas el reposo.

Géminis (mayo 20-junio 21)

Competencias

No eres deportista, pero sí un buen espectador, por eso te encanta cuando hay olimpíadas o mundiales de fútbol. Si no practicas un deporte profesional trata que sólo te sirva para mejorar tu estado físico, pero no te angusties si tienes un mal desempeño.Es inutil competir con los demás , en menos de cinco años no podrás hacer aquello de lo que tanto presumes ahora. La mejor competencia deportiva es aquella que permite mejorar al equipo y te enfrenta contigo mismo.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Dinero

Como casi todo el mundo en el mes de enero sientes que te falta plata y que adem{as te abruman las deudas, te quedan once meses y medio para ahorra y para pagar, porque en el 2021 cuando comience la próxima década no puedes estar con la misma quejadera que a nadie le interesa y además pocos te ayudarán a que salgas de ella.

Comparaciones

Como tienes muy agudo el sentido de competencia y te encanta ser el rey o la reyna, entras en pique con todo el que se atraviesa. Si el vecino estrena algo tu tratas de que el tuyo sea mejor, y si no puedes, lo descalificas. No compitas sin necesidad, que no eres atleta, mejor deja que cada quien viva su vida y tu ocúpate de la tuya.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Desespero

Tendencia a que se dañe todo lo eléctrico en tu casa, hay exceso de energía, calmate, porque de lo contrario irás viendo como se daña el horno, la plancha, el secador y hasta el calentador de agua. Busca un buen técnico y ve que vas a guardar, qué quieres cambiar, y que tendrás que botar, porque un mal artefacto te puede sacar de quicio.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Equilibrio

Una vez mas debes cultivar la paz interior, tu que eres balanceado estás rodeado de gente desbalanceada, y cómo fastidia. Busca objetivos concretos y concéntrate y no dejes que la galería te obstruya la gran obra que piensas representar, todo lo contrario, deja a quienes te rodean en el papel de espectadores, y toma la batuta de tu vida.

Escorpio (Octubre 23 – Nov iembre 21)

Asombro

Por fin estás logrando el estilo de vida que soñaste, eso se debe a la era de acuario, pero debes estar preparado para recibir comentarios de gente entrometida que no comprenden el nuevo estilo que has decidido incorporar a tu día a día. Cualquiera que sea la decisión, es tuya y de nadie mas, así que no le hagas caso ni des explicaciones a quienes no te entienden.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Libro

Sin darte cuenta llegará a tus manos un libro que te va a impactar pues al leerlo te verás reflejado y hasta lágrimas van a brotar de tus ojos. La lectura es buena compalia cuando te sientes solo o deprimido y es mejor que sentarse a ver televisión porque los personajes y el entorno tendrán las características que tu imaginación decida.

(Diciembre 22 – Enero 19) Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Bienes

Lucha por lo que desees obtener en el mundo material. Compra ese aparato electrónico con el que sueñas, y deja los remordimientos que ya bastante has hecho por tu familia y la sociedad y la vida es una sola. Establece prioridades y ve adquiriendo las cosas que necesitas y algunas otras que alimenten tu ego, algo como una buena chaqueta.

Acuario Enero 20 – Febrero 18

Verbo

Tendrás oportunidad de exponer ante un grupo tus ideas distintas e interesantes. La gente querrá oirte pues tienes la capacidad de ver las tendencias y hacia donde se dirigen los acontecimiento, pero además, pese a las adversidades no das un mensaje pesimista. La gente anda cansada de las profesías dle desastre y quiere un final feliz. Se activa tu poder de seducción

Piscis 20 de febrero/21 de marzo

Emergencia

Te buscarán para que resuelves una situación difícil en tu trabajo, porque frente a las crisis te creces, no pierdes la compostura y sabes lo que debes hacer. Te beneficiarás de tu magnetismo que atrae a las personas hacia ti. Aprovecha la circunstancias para que avances en el ´rea laborar que sin duda este año será mejor. Todo fluye positivamente a tu alrededor.

Efemérides

Tal día como hoy

el 15 de enero de 1943:

En Arlington (Virginia) se inaugura

Es el edificio de oficinas más grande del mundo:

Es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en Washington D. C.. El edificio tiene forma de pentágono, y trabajan en él aproximadamente 23 000 empleados militares y civiles,1​ y cerca de 3 000 miembros de personal de apoyo. Tiene 12 pisos, 5 de los cuales incluye en sí cinco corredores, el resto es desconocido. La construcción del Pentágono comenzó el 11 de septiembre de 1941, poco antes del ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y fue inaugurado el 15 de enero de 1943. Es hasta el día de hoy el edificio de oficinas más grande del mundo.

Se planeó para que fuera el edificio de oficinas más eficiente del mundo. Aunque hay 28,16 km de pasillos, sólo se requieren un máximo de siete minutos para caminar entre dos puntos cualesquiera del edificio.[cita requerida]

El Pentágono posee entre 700 y 800 bases en 63 países, con una extensión total de 120 191 kilómetros cuadrados.2​ Las estadísticas de 2006 muestran que el Ejército controla la mayor parte de las propiedades del Departamento de Defensa (52 %), Fuerza Aérea (33 %), Cuerpo de Infantería de Marina (8 %) y la Armada (7 %).3​

El Pentágono incluye el doble de baños de los necesarios, debido a que en el momento de la construcción existía una ley que exigía la existencia de un baño para blancos y otro para negros.4​Posee además, instalaciones para comer y hacer ejercicio, así como salas de meditación y oración. Las visitas para el público fueron suspendidas después del los atentados del 11 de septiembre de 2001.